سقوط قتيل خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة منيابوليس الأمريكية

أسفرت الاحتجات في مدينة منيابوليس الأمريكية، عن مقتل شخص بالرصاص، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب خلال الاحتجاجات على مقتل رجل أسود على يد الشرطة قبل يومين بطريقة وحشية.

وأفادت صحيفة "ستار تريبيون" نقلا عن مصادر في الشرطة، اليوم الخميس، أن صاحب محل تجاري فتح النار على المحتجين وأصاب أحدهم، بعد أن بدأت أعمال سرقة ونهب.

وأضافت المصادر أن المصاب تم نقله إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق، وتم اعتقال شخص على صلة بالحادث.

وشهدت مدينة منيابوليس الأمريكية، لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، وذلك على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية.

المصدر: نوفوستي