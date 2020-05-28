واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في البرنامج النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إدراج اثنين من كبار المسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، على قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، أن العقوبات شملت ماجد أغائي وأمجد سازغار بسبب دورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي في إيران.

I am also sanctioning two leaders of Iran’s nuclear enrichment program - Majid Agha’i and Amjad Sazgar. Iran’s scientists need to make a choice: pursue peaceful work outside of the proliferation realm, or risk being sanctioned. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020

وقال بومبيو على "تويتر" إن "على العلماء الإيرانيين أن يختاروا مواصلة العمل السلمي خارج نطاق الانتشار النووي أو التعرض لخطر العقوبات".

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من جهته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، أن سياسة الإدارة الأمريكية تمنح إيران خيارين بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو مواجهة "الانهيار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية".

المصدر: RT+وكالات