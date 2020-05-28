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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في البرنامج النووي الإيراني

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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في البرنامج النووي الإيراني
Reuters POOL New
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إدراج اثنين من كبار المسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، على قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، أن العقوبات شملت ماجد أغائي وأمجد سازغار بسبب دورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي في إيران.

وقال بومبيو على "تويتر" إن "على العلماء الإيرانيين أن يختاروا مواصلة العمل السلمي خارج نطاق الانتشار النووي أو التعرض لخطر العقوبات".

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من جهته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، أن سياسة الإدارة الأمريكية تمنح إيران خيارين بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو مواجهة "الانهيار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية".

المصدر: RT+وكالات

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