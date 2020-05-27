واشنطن: خيار واحد أمام إيران إما التفاوض معنا أو مواجهة الانهيار الاقتصادي

قال ممثل الرئيس الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إن أمام طهران خيارا واحدا يتمثل بـ"التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة الانهيار الاقتصادي".

وأضاف هوك للصحفيين، خلال مؤتمر عبر الهاتف، أن "سياسة أقصى الضغط التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمنح إيران خيارين بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو إدارة الانهيار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية".

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وأوضح أن قادة إيران يواجهون بسبب الضغوط الأمريكية خيارا صعبا يتمثل إما "في أن يتفاوضوا معنا، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي".

المصدر: "رويترز"