مصادر: واشنطن ستنهي الإعفاءات من العقوبات ضد إيران

أفادت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، بأن الولايات المتحدة قررت إنهاء سريان الإعفاءات من عقوباتها ضد إيران، والتي منحتها لبعض الشركات الأوروبية والصينية والروسية.

وحسب المصادر، فإن القرار الأمريكي يشمل الإعفاءات للعمل في مفاعل آراك الإيراني، وإمدادات اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران ونقل الوقود المستهلك إلى خارج إيران.

ومع ذلك أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء آخر خاصا بمفاعل بوشهر النووي لمدة 90 يوما.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوباتها على إيران في أعقاب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في 2018، لكنها منحت إعفاءات من العقوبات لعدد من الشركات العاملة في بعض المواقع الإيرانية للطاقة الذرية.

المصدر: رويترز