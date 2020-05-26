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كورونا في العالم.. معدل الإصابات اليومية ينخفض والحصيلة تلامس 5,5 مليون

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كورونا في العالم.. معدل الإصابات اليومية ينخفض والحصيلة تلامس 5,5 مليون
Reuters BENOIT TESSIER
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تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم اليوم الثلاثاء، إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

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جاء ذلك في بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضا أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

المصدر: RT

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