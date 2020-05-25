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سوريا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا

أكثر من 345 ألف وفاة بكورونا في العالم وعدد الإصابات يتجاوز 5,4 مليون

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أكثر من 345 ألف وفاة بكورونا في العالم وعدد الإصابات يتجاوز 5,4 مليون
Reuters SERGIO MORAES
ريو دي جانيرو، البرازيل
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

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وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).

المصدر: RT

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