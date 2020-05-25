باكستان.. أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54601.

وسجلت السلطات كذلك 32 وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1133 شخصا.

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وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 17198 شخصا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في إقليم السند جنوب البلاد (21645 حالة) والبنجاب في الشرق (19557 حالة).

وتشهد باكستان ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بأكثر من 4% في اليوم خلال الأسبوع الأخير، بينما سجلت الأحد أدنى زيادة في عدد الضحايا منذ 13 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي