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تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة والإجمالي يرتفع إلى 49

ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في باكستان بعد رفع القيود

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ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في باكستان بعد رفع القيود
Reuters AS/OLA
تدابير احترازية ضد كورونا في باكستان
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أظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في باكستان اتجه للصعود في الأيام الأخيرة مقتربا من 50 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات حاجز الألف، بعد رفع قيود احتواء الفيروس.

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وكان رئيس الوزراء عمران خان دافع عن قرار رفع القيود الأسبوع الماضي قائلا إن انتشار الفيروس كان أقل من التوقعات.

وقالت ياسمين رشيد وزيرة الصحة في إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد في مقابلة مع التلفزيون الباكستاني يوم الأربعاء "نهاية الإغلاق لا تعني أن الخطر انتهى"، مضيفة أن على الناس تبني تدابير احترازية بأنفسهم لضمان سلامتهم.

ولا تزال معدلات الفحص للكشف عن المصابين بكورونا منخفضة بالنسبة لدولة بحجم باكستان، إذ تبلغ نحو 14 ألفا يوميا.

في المقابل، تشير حسابات وكالة "رويترز" إلى أن معدل الإصابة ظل مستقرا نسبيا، حيث تتضاعف الإصابات مرة كل 9 إلى 11 يوما منذ أول أبريل الماضي.

وأظهرت حسابات الوكالة أن عدد الوفيات في الأيام العشرين الأولى من مايو تجاوز 630 حالة بالمقارنة مع 380 حالة وفاة تقريبا في شهر أبريل الماضي كله، بينما شهد شهر مارس أقل من عشر وفيات.

المصدر: "رويترز"

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