كورونا يودي بحياة مشرعة باكستانية

توفيت مشرعة بمجلس محلي باكستاني، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح أول شخصية سياسية باكستانية يودي تفشي الفيروس بحياتها، في وقت رفعت فيه السلطات إجراءات العزل العام.

وقال الطبيب، أسعد أسلم، الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو لوكالة "رويترز"، إن شاهين رازا (65 عاما) عضوة المجلس التشريعي المحلي للبنجاب، أكبر أقاليم البلاد، توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان.

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وأضاف: "دخلت شاهين أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين، حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس".

ورازا عضوة في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، عمران خان، وانتخبت في البرلمان المحلي ضمن الحصة المخصصة للنساء.

من جهتها قالت وزيرة الصحة بالبنجاب، ياسمين رشيد، المنتمية للحزب نفسه إن رازا كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها، وكانت من الناجين من مرض السرطان.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا واصلت باكستان، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن جراء فيروس كورونا المستجد. وشهد أمس الثلاثاء تسجيل أعلى وفيات يومية في البلاد، وبلغت 46 وفاة.

المصدر: رويترز