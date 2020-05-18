عدد المصابين بكورونا في باكستان تجاوز 40 ألفا

أفادت وزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 1352 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40151 إصابة.

وذكرت، أنه في الفترة من 26 فبراير، عندما تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد وحتى الآن، توفي بسبب المرض 873 شخصا، وتعافى 11341.

وخضع لاختبار تحديد الإصابة بمرض كوفيد – 19منذ انتشاره وحتى الآن، 373410 أشخاص.

وتدل الإحصائيات، على وجود أكبر عدد من المصابين ( 15590) في ولاية السند. وبلغ هذا المؤشر في إسلام آباد – 941 مصابا، وفي ولاية البنجاب - 14584، وفي بلوشستان 2544 وفي منطقة خيبر باختونخوا - 5847 ، وفي جيلجيت بالتستان - 527 ، وفي أزاد كشمير - 112.

المصدر: تاس