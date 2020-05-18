كوريا الجنوبية.. لليوم الثالث على التوالي أقل من 20 حالة إصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وحالة وفاة واحدة.

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وقالت سلطات الصحة العامة، اليوم الاثنين: "تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11065 إصابة".

ولم يتخط العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا، لليوم الثالث على التوالي الـ20 حالة، مسجلا (19) حالة يوم 16 مايو، و(13) حالة يوم 17 مايو، و(15) حالة يوم 18 مايو.

ومن بين الـ15 حالة الجديدة، كانت 5 حالات لانتقال العدوى داخليا، وجاءت حالتان في كل من إقليمي كيونغ كي وتشونغ تشيونغ الشمالي، وحالة واحدة في مدينة دايغو. ولم تسجل سيئول وإنتشون أي حالة لانتقال العدوى داخليا.

وكانت الـ10 حالات المتبقية واردة من الخارج. وتم اكتشاف 7 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وجاءت حالة واحدة في كل من سيئول وإقليم كيونغ كي وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.

ولفتت السلطات إلى أنه تم الحد من الانتشار الجماعي لفيروس كورونا المستجد، الناجم عن عدوى إيتوان الجماعية (العدوى في الملاهي الليلية في حي إتوان) ، لكن ما زال هناك احتمال لانتقال العدوى في المجتمعات المحلية.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 58.79% مقابل 41.21% للرجال.

وخضع ما مجموعه 753211 شخصا لفحوص كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 726053 منهم سلبية (أي غير مصابين). ويجري حاليا فحص 16093 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

المصدر: يونهاب