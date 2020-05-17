كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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ومن بين الحالات الجديدة، ارتبطت 5 إصابات بمجموعة من الحالات ظهرت بين مرتادي ملاه ليلية وحانات في العاصمة سيئول، بينما جاءت 8 حالات من الخارج.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 11050، إضافة إلى 262 وفاة.

وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي تقل فيه الإصابات المحلية الجديدة عن 10 حالات منذ التفشي الأخير في سيئول، لكن حتى الآن هناك نحو 168 إصابة مرتبطة بمنطقة إيتوان، بين مرتادين لحانات المنطقة أو من خالطوهم من أفراد الأسرة أو الزملاء أو الطلبة.

وخففت كوريا الجنوبية إجراءات العزل العام في السادس من مايو، بعد أسابيع من عدم تسجيل أي إصابات محلية، لكن ارتفاع حالات الإصابة المرتبطة بملاه ليلية وحانات في منطقة إيتوان في سيئول، دفع السلطات لإعادة النظر في تخفيف الإجراءات.

لكن الحكومة تمسكت بقرار تخفيف القيود بالسماح بفتح المكاتب والمنشآت العامة والمراكز الرياضية، بينما أمرت بعض الملاه الليلية والحانات في العاصمة بالإغلاق مجددا، كما أجلت عودة الدراسة لأسبوع إضافي.

المصدر: رويترز