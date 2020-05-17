كورونا في الهند.. 120 وفاة ونحو 5 آلاف إصابة جديدة

سجلت الهند قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث ارتفع عددها بـ 4,9 ألف، مقابل 3,9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصابا.

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وشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات حسب الإحصائية المنشورة أمس السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.

وتماثل للشفاء ما مجموعه 34108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الأحد.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات