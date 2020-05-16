الهند.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى نحو 86 ألفا والوفيات تتجاوز 2700 حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الهند نحو 86 ألف مصاب، بعد أن سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3970 إصابة جديدة.

كما تم تسجيل 103 حالات وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2752 حالة.

وتجاوز بذلك عدد المصابين في الهند بفيروس كورونا العدد الذي سجلته الصين حتى الآن.

ورغم الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، فقد أعلنت السلطات الهندية استئناف خدمات القطارات اعتبارا من الثلاثاء بعد 7 أسابيع من التوقف.

المصدر: وكالات