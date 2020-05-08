الجيش الأمريكي يحظر التدخين على عناصره ممن دون الـ21 عاما

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرشادات جديدة تضمنت حظر التدخين على العسكريين ممن دون سن الـ21 عاما، اعتبارا من الأول أغسطس القادم.

ويشمل الحظر السجائر العادية والإلكترونية والسيجار وغيرها من منتجات التبغ، وينطبق على جميع المواقع التابعة للقوات المسلحة الأمريكية بكافة أصنافها داخل البلاد والقواعد العسكرية خارجها وأيضا السفن العسكرية، حسب بيان عن البنتاغون.

وبهذه الخطوة، يرفع البنتاغون الحد الأدنى لسن شراء السجائر من 18 عاما إلى 21، سعيا إلى الحد من ظاهرة التدخين بين صفوف الجيش، خاصة بين الشباب، علما أن معظم المدخنين يبدؤون التدخين خلال سنوات المراهقة والبلوغ.

ووفقا لبيانات مركز حماية الصحة التابع للجيش الأمريكي، بلغت نسبة المدخنين بين العسكريين دون سن الـ25 في العام 2018، قرابة 23%.

وأشارت المتحدثة باسم المركز كوري فيتزغيرالد، إلى أن تشديد القواعد المتعلقة ببيع التبغ يهدف إلى التخلص تماما من ظاهرة التدخين في الجيش بحلول 2025.

المصدر: إنترفاكس