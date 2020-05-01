صحيفة بريطانية تربح الجولة الأولى في خلاف قضائي مع ميغان ماركل

أسقطت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة جزءا من دعوى قضائية رفعتها دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ضد الصحيفة "ميل أون صنداي" الشعبية بزعم انتهاك خصوصية عضو العائلة الملكية البريطانية.

وقضت المحكمة العليا اليوم الجمعة بأن الصحيفة لم تتصرف على نحو يخالف الأمانة، وقال القاضي، مارك واربي، في حكمه، إنه يؤيد "إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة" التي وجهتها ماركل إلى "ميل أون صنداي".

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، دار "أسوشيتد نيوزبيبرز" بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في فبراير العام الماضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته دوقة ساسكس إلى والدها، توماس ماركل وكان يخص خلافا بينهما.

ويقول محامو ماركل إن نشر الخطاب، الذي كتبته في أغسطس 2018، يمثل سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاكا لحقوق ملكيتها، وطالبوا بتعويض.

وفي جلسة نظر القضية في الأسبوع الماضي قال فريق دفاع الصحيفة إنه ينبغي إسقاط اتهام "ميل أون صنداي" بالتصرف بعدم أمانة وبأنها تسببت في خلاف عائلي ونفذت مخططا يستهدف دوقة ساسكس بنشر قصص مهينة وكاذبة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته في الأسبوع الماضي أنه "لن يكون لهما أي نوع من التعامل" مع 4 من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها "ديلي ميل" واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية.

المصدر: رويترز