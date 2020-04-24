فرنسا تسجل انخفاضا ملموسا في وفيات كورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بـ389 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22245.

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وقال مدير الهيئة جيروم سالومون إن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات انخفض إلى 28658 مريضا من 29219.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.

وكانت وزارة الصحة سجلت 516 حالة وفاة جديدة أمس الخميس، مقابل 544 الأربعاء.

المصدر: "رويترز"