 
مباشر

فرنسا تسجل انخفاضا طفيفا في وتيرة وفيات كورونا

أخبار العالم

فرنسا تسجل انخفاضا طفيفا في وتيرة وفيات كورونا
Reuters ERIC GAILLARD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqbe

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الوفيات بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد
عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا يقترب من نظيره في إسبانيا
عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا يقترب من نظيره في إسبانيا

وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل 544 أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21856 حالة.

وانخفض عدد المصابين في المستشفيات من 29741 أمس الأربعاء إلى 29129 اليوم الخميس، كما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 5218 إلى 5053 شخصا.

ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا