عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا يقترب من نظيره في إسبانيا

بلغ إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، 21340 وفاة بزيادة 544 حالة أو 2.6 في المئة، مسجلة رابع أكبر حصيلة للوفيات في العالم.

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وتقل الوفيات في فرنسا بضع مئات عن إسبانيا التي وصل فيها إجمالي الوفيات إلى 21717.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء إن عدد الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد-19" بالمستشفيات الفرنسية هبط بواقع 365 أو 1.2 في المئة إلى 29741 شخصا، مسجلا ثامن تراجع على التوالي. ويقل ذلك عما وصل إليه عدد المصابين بالمستشفيات في 13 أبريل والذي بلغ 32113 شخصا.

المصدر: "رويترز"