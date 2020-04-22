الشرطة الجزائرية تنفي إجلاء مواطنين فرنسيين على متن رحلات خاصة

نفت الشرطة الجزائرية "التصريحات الكاذبة" المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص عملية إجلاء مواطنين فرنسيين على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

وجاء في بيان الشرطة أن "المديرية العامة للأمن الوطني تفند بصورة قطعية وتدين بشدة الادعاءات والتصريحات الكاذبة التي صدرت ضد كوادر وأعوان شرطة الحدود والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين والمقيمين، على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر".

وأوضح البيان أن عمليات الإجلاء "تسير من قبل قنصلية الدولة المذكورة، وأن التسجيلات على قوائم شركة الخطوط الجوية الفرنسية تتم عبر الرسائل النصية القصيرة التي تتلقاها ذات الشركة على أرقامها الهاتفية في حسابها، ويتم حفظها من قبل المعنيين بالإجلاء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة ".

وأكدت مديرية الأمن أن "المعلومات التي تم نشرها على هذا النحو تعد خاطئة بقدر ما هي مغرضة ".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية