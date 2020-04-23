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سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة

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سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة
Reuters
مناورات جوية كورية أمريكية - أرشيف
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أعلن مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن سيئول وواشنطن أطلقتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري، ستستمر حتى غد الجمعة.

ووفقا لما ذكره المسؤولون، فقد بدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالتدريبات على مستوى السرب الاثنين الماضي، وستنتهي التدريبات غدا الجمعة.

وقال مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية: "هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة تهدف لتحسين تنفيذ عملياتنا المشتركة".

وأضاف: "مدة وحجم التدريبات مماثل لما تم في السنوات السابقة".

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وتشارك في المناورات مقاتلات "F-15K" و"KF-16" من كوريا الجنوبية، ومقاتلات "F-16" من الجانب الأمريكي.

ويرى الخبراء أن التدريبات "تحذير لكوريا الشمالية"، حيث أرجأ الحلفاء مناوراتهم الجوية في نوفمبر الماضي، لدعم الجهود الدبلوماسية للعودة إلى المحادثات النووية المتوقفة بين بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن.

وتتزامن هذه التدريبات مع غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الساحة الإعلامية منذ الثاني عشر من أبريل الحالي لأسباب عزتها سيئول إلى خضوعه لعمل جراحي في القلب والأوعية الدموية.

المصدر: "يونهاب"

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