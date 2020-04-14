كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قصيرة المدى في البحر

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، ما يعتقد أنها عدة صواريخ كروز قصيرة المدى إلى البحر في المنطقة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.

وفي نهاية الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة ضمن سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق.

وتمنع قرارات مجلس الأمن الدولي بيونغ يانغ من تجربة الصواريخ الباليستية، وفرضت على الدولة عقوبات واسعة بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

المصدر: رويترز