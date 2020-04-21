الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" التقارير حول حالة كيم جونغ أون وتتحدث عن خليفته المحتمل

أكدت الولايات المتحدة أنها تتابع عن كثب التقارير حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، متوقعة أن تنتقل زمام السلطة بالبلاد، حال رحيله، لأحد أعضاء العائلة الحاكمة.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، في حديث لقناة "Fox News"، تعليقا على الأنباء بشأن حالة كيم جونغ أون بعد تعرضه لعملية جراحية: "نتابع هذه التقارير بشكل دقيق جدا".

وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية، أكد أوبراين في مقابلة مع قناة "CNN": "الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة".

واضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وسننتظر لنرى كيف تسير الأمور".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ، حسب المعلومات المتوفرة، 36 عاما من عمره، أصيب بمرض وكان "في خطر كبير"، وتعرض مؤخرا لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.

إلا أن مسؤولين في الصين وكوريا الجنوبية أعربوا عن شكوكهم في أن كيم جونغ أون أصيب حقا بمرض خطير.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام أمريكية