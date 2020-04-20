الولايات المتحدة تنوي إرسال أجهزة تنفس اصطناعي إلى ست دول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن إدارته أجرت مباحثات مع ست دول بشأن تزويدها بأجهزة تنفس اصطناعي أمريكية.

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وقال تراب: "ننوي مساعدة دول أخرى أيضا.. يرسل عدد كبيرا (من أجهزة التنفس) إلى المكسيك، فهم بحاجة ماسة إليها.. والدول الأخرى أيضا.. أجرينا ست مباحثات مع زعماء دول أخرى، وهم يحتاجون إليها (لهذه الأجهزة)".

عبر ترامب في وقت سابق عن استعداده لتقديم أجهزة التنفس الاصطناعي لروسيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى إيران، التي ردت أنها لا تحتاج إليها، وطالبته بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

المصدر: "نوفوستي"