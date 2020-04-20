ترامب يبدي مجددا استعداده لمساعدة إيران في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيكون مستعدا لتقديم معونات لإيران لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، إذا طلبت طهران ذلك.

إقرأ المزيد

وقال ترامب خلال لقاء يومي مع الصحفيين في البيت الأبيض، مساء الأحد: "إذا احتاجت إيران مساعدات سأكون مستعدا لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي أكد، مساء السبت، أنه سيرسل أجهزة تنفس اصطناعي إلى إيران "إذا كانت تطلبها"، إلا أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، رد على ترامب قائلا عبر تويتر:"ستصدر إيران أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، يا رئيس ترامب، كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا .. وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أمريكي".

وكانت الحكومة الإيرانية قد نادت مرارا وطالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها، بدلا من التلويح بتقديم المساعدات، منوهة بأن هذه العقوبات المفروضة ساهمت كثيرا في انتشار فيروس كورونا في البلاد، بسبب نقص الأدوية والمعدات الضرورية.

المصدر: وكالات