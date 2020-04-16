متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: لا ينبغي التسرع في رفع إجراءات العزل العام

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إنه لا ينبغي أن يهدم كل التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة تفشي فيروس كورونا، بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لتخفيف الإجراءات قال المتحدث للصحفيين: "نتبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.. ينبغي ألا نهدم كل التقدم الذي أحرزناه حتى الآن برفع إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الأوان"

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وأشار مجددا إلى تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر، قائلا: "الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد.. سبيل للخروج من هذه الجائحة ونحتاج لمواصلة العمل بدأب في هذا الشأن".

من جهته، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن تفشي كورونا بدأ يبلغ ذروته في البلاد، في وقت قال اختصاصيون إن البلاد ستضطر للحفاظ على مستوى ما من التباعد إلى حين التوصل إلى لقاح.

وصرح هانكوك بأن فيروس كورونا المستجد "سينتشر بقوة" إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وأضاف: "نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير".

وقال: "على الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الإصابات، وكذلك استقرارا في عدد الوفيات فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد"، لافتا إلى أن إحصاءات أوسع نطاقا لعدد الوفيات جراء الفيروس تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير مما هو معلن.

المصدر: رويترز