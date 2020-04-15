مسؤول صحي: بريطانيا ربما تصل إلى ذروة انتشار كورونا الآن

رجح كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا كريس ويتي، أن تكون بريطانيا قد بلغت في الوقت الحالي ذروة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الأيام القادمة.

وقال ويتي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء: "رؤيتنا تتمثل في أن الفيروس ربما قد بلغ الآن ذروة انتشاره".

وأضاف: "لم نصل بعد إلى نقطة الذروة، حيث سنستطيع قريبا القول بكل تأكيد إن الذروة قد مرت وبإمكاننا التفكير في المراحل القادمة".

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وأشار إلى أن تأخر البيانات الإحصائية يدل على أن أعداد الوفيات سترتفع في الأيام القريبة القادمة.

من جهته، أكد وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك أنه من السابق لأوانه تغيير إجراءات العزل الصحي المفروضة في بريطانيا، مضيفا أن القرار الرسمي بشأن تمديد الإجراءات سيتخذ غدا الخميس أثناء اجتماع خلية الطوارئ الحكومية "كوبرا".

بدورها، أشارت المستشارة العلمية للحكومة البريطانية أنجيلا ماكلين إلى أن منحنى الإصابات استقر خلال الأسبوعين الأخيرين، معتبرة ذلك دليلا على نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 761 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 12868 حالة. وبلغ إجمالي عدد المصابين 98476 شخصا بعد تسجيل 4605 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير.

المصدر: رويترز