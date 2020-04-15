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بريطانيا.. 761 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

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بريطانيا.. 761 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم
Reuters Hannah McKay
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة.

وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص.

المصدر: RT

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