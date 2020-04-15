بريطانيا.. 761 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة.

وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص.

As of 9am 15 April, 398,916 tests have concluded, with 15,994 tests on 14 April.



313,769 people have been tested of which 98,476 tested positive.



As of 5pm on 14 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,868 have sadly died. pic.twitter.com/Rm19fv4jv0 — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 15, 2020

المصدر: RT