في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان

سجلت الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى حيوان في البلاد، حيث تم رصد المرض لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.

وأفادت جمعية حماية الطبيعة البرية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الفيروس سجل لدى النمرة البالغة 4 سنوات والتي تدعى ناديا وتعيش في حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، المدينة الأكثر تضررا من المرض في الولايات المتحدة.

وذكرت إدارة حديقة الحيوانات أن المرض أصيبت به كذلك 3 نمور أخرى إضافة إلى 3 أسود، ويعتبر أن الفيروس انتقل إليها من أحد الموظفين.

وأشارت جمعية حماية الطبيعة البرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية كل الموظفين في حديقة الحيوانات وكذلك باقي السنوريات في المنشأة.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية لاحقا إصابة النمرة ناديا بالفيروس، قائلة إن هذه الحالة هي الأولى لتسجيل المرض لدى حيوان في الولايات المتحدة، فيما لفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه لم يتم رصد العدوى لدى نمور قبل ذلك.

وسبق أن أكد علماء المعهد البيطري للأبحاث العلمية في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد قد يصيب السنوريات، فيما تم تسجيل إصابتين لدى قطتين في بلجيكا وهونغ كونغ.

المصدر: وكالات