واشنطن تساوم فنزويلا.. رفع العقوبات مقابل الاعتراف بالمعارضة

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء رفع العقوبات عن فنزويلا، شرط موافقة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على تشكيل حكومة مؤقتة مع المعارضة.

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسميا، طرح الإدارة الأمريكية "إطار انتقال ديمقراطي" لفنزويلا، "مخرجا تدريجيا" من العقوبات الأمريكية الصارمة بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاع النفط المهم، إذا تعاون مادورو وحلفاؤه.

وبموجب الاقتراح الأمريكي، يتنحى كل من مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو ولن يكون أحد منهما طرفا في الحكومة الانتقالية.

ومع تعرض فنزويلا للضغوط بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط وانتشار فيروس كورونا، إضافة للضغط الاقتصادي الأمريكي، تحركت واشنطن لنهج أخف يهدف إلى التشجيع على إجراء انتخابات نزيهة هذا العام لإنهاء الأزمة السياسية في فنزويلا.

المصدر: "رويترز"