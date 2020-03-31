واشنطن تربط رفع العقوبات عن فنزويلا بخطة تقترحها للتسوية

قدمت الولايات المتحدة خطة جديدة لتسوية الأزمة الفنزويلية تقضي بتشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن السلطات الحالية والمعارضة، متعهدة برفع العقوبات عن كاراكاس حال تنفيذ المبادرة.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: "نعرض اليوم آلية جديدة تمثل سبيلا نحو الديمقراطية وتخص تسوية الأزمة في فنزويلا".

وأوضح بومبيو أن هذه الآلية الجديدة تشمل تشكيل "مجلس الدولة المقبول من قبل الجميع ليتولى مهام الحكومة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والجمعية الوطنية"، مضيفا: "نأمل في أن يكون هذا الأمر ممكنا خلال 6 أو 12 شهرا".

وأشار إلى أن مجلس الدولة المقترح ينتظر أن يضم ممثلين عن السلطات الحالية بقيادة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي لا تعترف به واشنطن، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها "رئيسا انتقاليا" لفنزويلا.

وأوضح أن رئيس الحكومة الانتقالية لن يستطيع، وفقا للخطة الأمريكية، الترشح للرئاسة الفنزويلية في الانتخابات المقبلة.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة يجب أن تحصل على اعتراف مادورر وغوايدو، مؤكدا أن الأخير تم التنسيق معه خلال وضع هذه الخطة.

ولفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلغي كل العقوبات التي فرضتها على فنزويلا سابقا في حال تطبيق هذه الخطة والالتزام بكل شروطها.

المصدر: وكالات