المغرب.. وفاة اثنين من أقرباء سياسي إسرائيلي بكورونا

توفي اثنان من أقرباء رئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيرتس، في الدار البيضاء بالمغرب عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انتشار الفيروس وسط الجالية اليهودية في المغرب جاء بعد حفل زفاف كبير أقيم قبل 3 أسابيع في مدينة أغادير، ومن المرجح أن يكون بعض المدعوين الذين حضروا الحفل مصابين بالفيروس.

وبادر أعضاء الجالية اليهودية برسالة إلى كل الحضور من أجل تنبيههم بضرورة المكوث في الحجر الصحي. فيما تم نقل بعض من حضروا الحفل إلى مشفى في حالة خطيرة وعددهم 16 شخصا.

وأمر رئيس الجالية اليهودية المغربية سيرج بيردوغو، بإجراء فحوصات مجانية لجميع أفراد الجالية وطالبهم بعدم مغادرة منازلهم.

وقال بيردوغو: "لقد كان حدثا سعيدا انتهى بمأساة كبيرة، لقد كانوا جزءا من أركان الجالية اليهودية".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 18 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 574 حالة.

وقالت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي لم تثبت إصابتها، بعد التحاليل المخبرية وجاءت نتائجها سلبية، بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس حالة الطوارئ الصحية ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل.

المصدر: وكالات