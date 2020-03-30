ألمانيا: سرعة تفشي كورونا لا تسمح بتخفيف القيود

حذر متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين من أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

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وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألفا شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم.

وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

المصدر: "رويترز"