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66 وفاة جديدة بسبب كورونا في ألمانيا والإصابات يتجاوز 57 ألف حالة إصابة

أخبار العالم

66 وفاة جديدة بسبب كورونا في ألمانيا والإصابات يتجاوز 57 ألف حالة إصابة
Reuters
ألمانيا
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سجلت ألمانيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

وأظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

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وأظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بوتائر متسارعة في مختلف أنحاء العالم، حيث تعزز الولايات المتحدة (124686 إصابة)، وإيطاليا (92472 إصابة) صدارتهما في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات .

وعلى الرغم من أن الصين تحتفظ بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا بـ(82120 إصابة)، إلا أن وتيرة تفشي كورونا في هذه الدولة انخفضت بشكل حاد ولم يرصد هناك إلا عدد محدود من الإصابات الجديدة.

المصدر: وكالات 

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