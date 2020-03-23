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الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1812 والإصابات إلى 23049

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الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1812 والإصابات إلى 23049
Reuters RR
كمامات للوقاية من كورونا في إيران
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.

وأكدت أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64.

وأوضحت الوزارة أنه جرى الاستعلام عن الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة"، بالتعاون مع قوات التعبئة، كما جددت دعوتها المواطنين للبقاء في المنازل وتجنب السفر.

المصدر: RT

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