الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاعا هائلا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد، حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة.

إقرأ المزيد

وارتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والواقية منها والمؤسسات الطبية المعنية، من نقطة 24207 إلى مستوى 32356 حالة، حيث رصدت في البلاد خلال اليوم الماضي 8149 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، منها أكثر من 5400 في ولاية نيويورك.

وانتقلت الولايات المتحدة بالتالي إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذه القائمة.

أما من حيث الوفيات فتحتل الولايات المتحدة الموقع الـ6 عالميا، حيث سجلت في البلاد، حسب الإحصائية الحالية، 414 حالة، بينما تتصدر إيطاليا، التي تشهد أوضاعا كارثية بسبب الوباء، هذه القائمة بـ5476 حالة، تليها الصين بـ3621 حالة.

ويمثل هذا العدد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بل باقي أنحاء العالم باستثناء الصين، حيث تجاوز هذا المؤشر من 11 إلى 12 فبراير نقطة 14 ألفا.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".

المصدر: RT