حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 4812 إصابة جديدة بفيرس كورونا خلال يوم واحد

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندريو كومو، عن تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها خلال يوم واحد فقط.

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وأفاد كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد حول تطورات أزمة فيروس كورونا، بتسجيل 4812 إصابة جديدة في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن العدد العام للمصابين ارتفع إلى نقطة 15158 حالة، بينها أكثر من 9 آلاف في نيويورك المدينة.

ودعا كومو الحكومة الفدرالية إلى تأميم شبكة الإمدادات الطبية وتطبيق أحكام قانون الإنتاج الدفاعي في إطار إجراءات الوباء.

كما توجه إلى قوات الهندسة في الجيش بطلب إقامة مستشفيات مؤقتة في 4 أماكن، معتبرا أن عملية البناء قد تبدأ غدا، كما طلب كومو من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ إقامة 4 مستشفيات أخرى يحتضن كل منها 250 سريرا مع إرسال أطباء إليها.

وأكد كذلك ضرورة توسيع القدرات الاستقبالية في كل مستشفيات الولاية بنسبة 100%، وأشار مع ذلك إلى أن الأوامر الحالية تنص على توسيع بنسبة 50%.

وقال حاكم ولاية نيويورك: "نواجه تحديا يحدد مصير الأجيال... لكن سويا سنتجاوز كل ذلك وسنخرج أقوياء مما كنا عليه!".

وحتى اليوم الأحد سجلت في الولايات المتحدة نحو 27.6 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 349 وفاة.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن سيد البيت الأبيض يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".

المصدر: RT