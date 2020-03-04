النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية تظهر عدم قدرة أي معسكر على تشكيل حكومة

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست في إسرائيل، بعد فرز 95% من الأصوات، عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل ائتلاف حكومي.

وحسب النتائج، حصل كل من معسكر اليمين ومعسكر الوسط واليسار على أقل من ستين مقعدا برلمانيا.

ومع استكمال الفرز ظهر انخفاض عدد مقاعد معسكر اليمين إلى 58، بعد حصول القائمة المشتركة على مقعد إضافي على حساب "الليكود"، ليبلغ عدد مقاعدها 16.

ومن المتوقع أن يتم مساء غد الخميس الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد أن تنتهي عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، وتلك التي أدلى بها الناخبون الخاضعون للحجر الصحي.

وبعد فرز 95% من الأصوات جاءت النتيجة كالتالي:

الليكود 36

كاحول لافان 32

المشتركة 16

شاس 9

ليبرمان - العمل غيشر ميرتس - ياهدوت هاتوراه 7 لكل حزب

إلى اليمين 6

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يدرس في ضوء نتائج انتخابات الكنيست الـ 23 المتقاربة، إمكانية عدم تكليف أي من زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة، ونقل التفويض مباشرة إلى الكنيست.

وينص القانون الإسرائيلي، على أنه في حال عدم تشكيل حكومة بعد منح الفرصة لمرشحي الكتلتين الأكبر حجما في الكنيست، يتم تحويل هذه المهمة إلى الكنيست حيث يستطيع أي عضو تولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة شرط أن يحظى بتأييد 61 نائبا من أصل 120. وفي حال لم يفلح أي من أعضاء الكنيست في إنجاز المهمة خلال 21 يوما، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.

المصدر:"كان"+i 24