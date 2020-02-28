تراجع عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا إلى327 إصابة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أن بر الصين الرئيسي سجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

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وهذا أقل عدد مصابين يومي يتم تسجيله بهذا الفيروس منذ بدء تفشيه في ديسمبر الماضي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824.

وارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي هذا الفيروس المستجد في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

المصدر: "رويترز"