"كورونا" يودي بحياة 2592 صينيا حتى الآن

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2592، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة نحو 77159.

وأضاف البيان، أن "24734 شخصا قد تعافوا من المرض، من بين 49824 شخصا يتلقون العلاج حاليا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهناك 9915 حالة خطيرة".

وأكد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، وتم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة (149 منها في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض)".

المصدر: سبوتنيك