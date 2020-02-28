أنقرة تهدد دمشق وحلفاءها بدفع الثمن غاليا

أعلنت الرئاسة التركية، فجر الجمعة، أنها "قررت الرد بالمثل على النظام السوري الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا الذين يدافعون عن حقوق الجمهورية التركية ومصالحها".

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وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في بيان بعد مقتل 33 جنديا تركيا جراء قصف جوي لطيران الجيش السوري بإدلب: "تم استهداف كافة أهداف النظام (السوري) المحددة، بنيران عناصرنا المدعومة جوا وبرا، وسنواصل الاستهداف".

وأردف قائلا "لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي امتدت على العلم التركي".

واستطرد "لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا، والبوسنة والهرسك".

وأضاف ألطون قائلا "ندعو المجتمع الدولي بأسره وعلى رأسه أطراف مسار أستانا إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوطة بهم".

وفجر الجمعة، أعلن والي هطاي التركية، رحمي دوغان، مقتل 33 جنديا من الجيش التركي جراء قصف جوي للقوات السورية على إدلب.

ومن جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن "نظام الأسد المجرم ومن يشجعونه ويدعمونه سيدفعون ثمن هذا الهجوم الغادر غاليا"، مهددا بأن الجمهورية التركية سترد بالشكل الأمثل"، وأن "تركيا عازمة على مواصلة نضالها المشروع في سوريا بموجب القوانين الدولية، حتى تحقيق كافة أهدافها".

المصدر: "الأناضول"