موسكو: الحل الوحيد في إدلب تطهيرها من الإرهابيين

اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الحل الوحيد لمشكلة إدلب وسوريا بشكل عام، هو طرد الإرهابيين من البلاد وتطهيرها منهم.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم: "الحل الوحيد والمستدام لمشكلة إدلب، وبصراحة لكل سوريا في طرد الإرهابيين منها بشكل نهائي".

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية.

وأشار إلى أن أنقرة لم تفصل المعارضة المسلحة المستعدة للحوار مع الحكومة السورية، عن الإرهابيين.

المصدر: نوفوستي