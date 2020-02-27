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"رويترز": إيمانويل ماكرون يقول إن العالم يواجه أزمة ووباء قادما

أخبار العالم

Reuters mat/zuz
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن العالم يواجه أزمة ووباء قادما، في حديثه عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات أمام أطباء وفرق طبية في أحد مستشفيات باريس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من استخدام كلمة "وباء" بدون مبالاة لوصف فيروس كورونا المستجد، قائلا إن ذلك قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة.

وأضاف أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

المصدر: وكالات

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