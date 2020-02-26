الصحة العالمية: استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة.

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وأضاف أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

ولفت غيبريسوس إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".

من جهته، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5 بالمئة منها في الصين.

المصدر: "رويترز"