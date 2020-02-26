إثيوبيا تطلب من واشنطن تأجيل آخر جولة من محادثات "سد النهضة"

قالت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بـ"سد النهضة" الذي تشيده على النيل الأزرق.

وصرح المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، لـ"رويترز": "طلبنا التأجيل لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور"، دون الخوض في التفاصيل.

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وكان من المقرر أن تعقد الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان يومي الخميس والجمعة في واشنطن، علما أن الولايات المتحدة استضافت عدة جولات من المحادثات مع وزراء من الدول الثلاث والبنك الدولي بعد فشل المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات.

وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم 31 يناير إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية شهر فبراير، لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وتشيد إثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم 100 مليون نسمة.

وخلافا لموقف أديس أبابا، أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة "ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي".

المصدر: "رويترز"