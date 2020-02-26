القاهرة بعد أنباء امتناع إثيوبيا حضور مفاوضات "سد النهضة": ملتزمون بالمسار التفاوضي

أكدت الخارجية المصرية في معرض تعليقها على أنباء عدم مشاركة إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة"، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إلى أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرا للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في اجتماعات سد النهضة، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في تدوينة على موقع "تويتر"، أنها أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية بعدم مشاركتها في الاجتماعات.

وتوجه وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارجاشيو، إلى إيطاليا، مساء أمس الثلاثاء في زيارة رسمية.

المصدر: RT