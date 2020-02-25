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مصدر لـ RT: لا معلومات حول عدم حضور إثيوبيا للاجتماع حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: لا معلومات حول عدم حضور إثيوبيا للاجتماع حول سد النهضة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أفاد مصدر في وزارة الري المصرية بأنه ليس لدى القاهرة أي معلومات بشأن عدم حضور إثيوبيا لاجتماع جديد حول سد النهضة في واشنطن.

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وقال المصدر المسؤول في تصريح خاص لـ RT إن مصر سوف تشارك في اجتماع سد النهضة المقرر له يومي 27 و28 بواشنطن، مضيفا أن القاهرة ليس لديها معلومات بخصوص عدم حضور الجانب الإثيوبي.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت تقارير حول أن إثيوبيا لن تشارك في الاجتماعات حول سد النهضة في واشنطن.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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