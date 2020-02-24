كوريا الجنوبية تسجل حالة وفاة سابعة بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، تسجيل سابع حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، و161 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 763.

وقالت السلطات الكورية أن "رجلا في الثانية والستين من عمره في مقاطعة تشونغدو بجنوب شرقي البلاد، توفى يوم الأحد متأثرا بإصابته بالفيروس".

ورفعت سيئول درجة الخطر من الفيروس إلى أعلى درجة، وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إن بلاده ستتخذ إجراءات فاعلة للوقاية من الفيروس، وذلك بعد أن ارتفع عدد عدد الوفيات والمصابين.

وأكد أن "الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة، دون التقيد بأي قواعد".

وقررت كوريا الجنوبية أيضا تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع، بسبب المخاوف من انتشار العدوى وارتفاع ضحايا الفيروس.

المصدر: سبوتنيك