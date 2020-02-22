إسرائيل تمنع ركاب طائرة كورية من الدخول إلى مطارها وتعلن حالة الاستنفار

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت ركابها من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، كانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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وأكدت الصحة الإسرائيلية أن هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال فترة بين 8 و15 فبراير الجاري، وتم الكشف عن إصابتهم بالفيروس مؤخرا بعد عودتهم إلى بلادهم.

وحثت الوزارة كل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح، على إبلاغ السلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما نشرت الوزارة قائمة الأماكن التي زارها هؤلاء السياح، بما فيها القدس ونتانيا وقيسارية وبحيرة طبريا والبحر الميت وبئر السبع وكذلك مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية، أعلنت يوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس" العائدين إلى إسرائيل، علما أن 11 مواطنا إسرائيليا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة، عادوا إلى إسرائيل، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوصات أظهرت أن أحد الركاب، يحمل الفيروس فعليا.

المصدر: RT + وكالات