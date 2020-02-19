تنسيق إسرائيلي فلسطيني ضد كورونا

كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية ودول الجوار في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال نتنياهو خلال جولة في مركز للحجر الصحي خصص لمواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا في مستشفى تل هشومير، إن هناك شكاوى تثار بالنسبة لمدى الاستعداد، مشددا على أن الاستعداد المفرط أفضل من عدم الاستعداد.

وكلف نتنياهو باتخاذ إجراءات تعنى بزيادة التنسيق والمراقبة مع دول الجوار والسلطة الفلسطينية بغرض الحؤول دون وصول الفيروس إلى إسرائيل، كما كلف وزير المال الإسرائيلي بتسديد تعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الفيروس، مثل شركات الطيران.

وكانت إسرائيل حظرت على الأجانب الذين زاروا تايلاند وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة في الأسبوعين الأخيرين دخول أراضيها، بعد أن منعت الوافدين من الصين من دخول إسرائيل.

المصدر: RT





